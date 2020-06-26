Пашинян: Армения занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству зараженных людей на 1 млн. жителей

Мы пришли к выводу, что нужно ужесточить противоэпидемические меры, пока цифры не претерпят изменений. Пакет может иметь разные направления.

Об этом на брифинге после заседания комендатуры 26 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, до последних дней мы уделяли больше внимания нескольким громким уголовным делам, политическим событиям и процессам.

"Армения занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству зараженных людей на 1 млн. жителей и числу новых ежедневных заражений. Но есть более важная проблема. В этих условиях в нашей стране должна была быть ситуация, когда все население ежедневно борется с эпидемией, чего, к сожалению, нет. Наоборот, продолжает распространяться дезинформация о коронавирусе. У нас уже есть уголовное дело за нарушение противоэпидемических мер. Приближается время, когда должен начаться процесс взыскания штрафов. Мы рассматриваем возможности законодательных изменений, чтобы сократить период с момента наложения штрафа до взыскания",- отметил он.