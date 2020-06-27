Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона

Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,4 миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 5116 летальных исходов, общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, составило 484 249. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 473 214, за последние сутки - 177 012.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.