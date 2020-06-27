https://news.day.az/world/1248236.html Эрдоган и премьер-министр Греции обсудили сотрудничество
Эрдоган и премьер-министр Греции обсудили сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, безопасности и экономики, а также вопросы двусторонних отношений.
Собеседники также обменялись мнениями о путях взаимодействия в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.
Лидеры договорились держать открытыми каналы связи между руководством двух стран.
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