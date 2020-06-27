Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение американской столицы в отдельный штат.

Трансляция велась на сайте нижней палаты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за проголосовали 232, против - 180 человек.

Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Теперь предложение рассмотрит Сенат, но ожидается, что республиканцы проголосуют против.