https://news.day.az/world/1248239.html Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата
Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата
Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение американской столицы в отдельный штат.
Трансляция велась на сайте нижней палаты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что за проголосовали 232, против - 180 человек.
Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Теперь предложение рассмотрит Сенат, но ожидается, что республиканцы проголосуют против.
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