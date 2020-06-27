В ПАСЕ призвали страны соблюдать права человека во время борьбы с пандемией

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял в пятницу резолюцию, посвященную урокам, которые европейское сообщество должно извлечь из ситуации с пандемией коронавируса. Трансляция голосования велась из Страсбурга на сайте ПАСЕ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что "несмотря на то, что первый пик пандемии кажется уже пройденным в большинстве европейских стран, кризис в области здравоохранения не закончился". "Уроки, извлеченные из страданий последних нескольких месяцев, должны заключаться в том, что во избежание катастрофических последствий с точки зрения смертности и болезней, а также пагубных последствий для экономики и прав человека мы должны действовать быстро, чтобы сдерживать вспышки, используя проверенные и эффективные меры, которые должны быть реализованы при соблюдении прав человека", - подчеркивается в резолюции.

Члены комитета ПАСЕ рекомендовали государствам в период пандемии "предпринимать быстрые и последовательные шаги, с тем чтобы уменьшить контакты между людьми, в том числе с помощью социального дистанцирования". Представители ПАСЕ также обратили внимание на необходимость "закупки защитного снаряжения для медицинского персонала и повышения возможностей системы здравоохранения". В принятом документе подчеркивается, что все меры, направленные на борьбу с распространением вирусов, "должны приниматься при соблюдении прав человека, учитывать гендерные аспекты". "Необходимо, чтобы в процесс принятия решений были вовлечены женщины", - считают члены ассамблеи.

В резолюции также содержится призыв к государствам - членам ПАСЕ "сделать доступной достоверную информацию об изменениях в статистике смертности в результате различных заболеваний за последние три года и числе заразившихся коронавирусом среди них". Кроме того, по мнению представителей комитета, страны должны "активизировать усилия по оценке состояния систем здравоохранения, систем подготовки к пандемиям и наблюдения за инфекциями с целью их улучшения при необходимости".

В ПАСЕ также заявили о необходимости "проведения реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с тем, чтобы она могла лучше выполнять свои функции". Представители ассамблеи считают, что ВОЗ "необходимо сделать независимой от взносов для выполнения ее основных задач", а также предоставить представителям организации возможность "посещать страны-члены во время кризиса в области здравоохранения без предупреждения".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли.