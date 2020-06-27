https://news.day.az/world/1248243.html В Сербии объявлен режим стихийного бедствия - из-за наводнений
В Сербии объявлен режим стихийного бедствия - из-за наводнений
Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщается на сайте сербского кабинета министров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в результате обильных осадков и выхода рек из берегов были подтоплены частные и общественные жилые объекты и объекты инфраструктуры.
Введение режима позволит властям оперативно оказать жителям страны необходимую помощь, указано в сообщении.
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