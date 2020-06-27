В Сербии объявлен режим стихийного бедствия

Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщается на сайте сербского кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в результате обильных осадков и выхода рек из берегов были подтоплены частные и общественные жилые объекты и объекты инфраструктуры.

Введение режима позволит властям оперативно оказать жителям страны необходимую помощь, указано в сообщении.