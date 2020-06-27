США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

Число случаев заражения новым коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии. Такие оценки привело в пятницу агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его подсчетам, число инфицированных в стране превысило 2,47 млн. Рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из них число заражений резко повысилось после частичной отмены введенных ранее санитарных мер.

Вице-президент США Майкл Пенс в пятницу заявил, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Он заверил, что власти уделяют повышенное внимание указанным 16 штатам. По словам Пенса, наиболее тяжелая ситуация складывается, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде.

Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что американские власти "добились поистине замечательного прогресса" в борьбе с коронавирусом. Он заострил внимание на том, что смертность от коронавируса снижается по всей стране. Пенс отметил, что в стране было зафиксировано около 126 тыс. летальных исходов.