https://news.day.az/world/1248248.html Взрыв произошел в жилом здании в Стамбуле
Взрыв произошел в жилом здании в Стамбуле
В турецком городе Стамбул произошел взрыв на первом этаже жилого здания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.
Согласно информации, пожарные потушили огонь, возникший после взрыва. В результате взрывы пострадали два здания, несколько автомобилей, а также были выбиты стекла некоторых рабочих мест.
Данные о возможных жертвах и пострадавших не приводятся.
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