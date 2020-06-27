В Германии за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса

Германские медики за сутки зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, погибли еще 6 пациентов. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее специалисты фиксировали 477 случаев инфицирования и 20 смертей от инфекции.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 193 243.

С начала пандемии в стране умерли 8 954 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 177,5 тыс. пациентов.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.