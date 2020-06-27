https://news.day.az/world/1248275.html Коронавирусом в Индии заразились более полумиллиона человек
Коронавирусом в Индии заразились более полумиллиона человек
Власти Индии за сутки зафиксировали более 18,5 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны, общее число заболевших превысило 500 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, с начала пандемии инфекцией заразились 508 953 человека. В настоящее время в больницах проходят лечение 197 387 пациентов.
Число погибших в Индии из-за инфекции на сегодняшний день составляет 15 685, выздоровевших - 295 880.
Согласно статистике, Индия вышла на четвертое место по распространению инфекции среди всех стран, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.
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