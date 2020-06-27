В Мексике за сутки коронавирусом заразились почти 5,5 тысяч человек

Мексиканские власти подтвердили 5 441 новый случай заражения коронавирусом за последние сутки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящий момент мы имеем 208 392 положительные пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев", - заявили в ведомстве.

Также в минздраве сообщили, что изучают 1 903 подозрительных летальных случая, которые могут быть вызваны инфекцией.