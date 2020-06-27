Новая вспышка коронавируса в Италии - сотни человек нарушили карантин, прибыли военные

Власти города Мондрагоне в 60 км от Неаполя были вынуждены обратиться за помощью к военным после того, как десятки проживающих здесь иностранцев, в том числе и нелегалов, отказались соблюдать карантин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, примерно 200 человек вырвались из оцепленного полицейскими комплекса, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса. Часть из них стала закидывать правоохранителей камнями. Некоторые не пожелали нарушать режим самоизоляции, но принялась сбрасывать стулья с собственных балконов.

Из-за карантина многие остались без средств к существованию: большинство из зачинщинков беспорядков - граждане Болгарии, занятые на сезонных работах в сельском хозяйстве.

В результате проведенных ранее тестов, из примерно 700 человек, проживающих всего в 4 зданиях, как минимум 43 оказались зараженными коронавирусом. Некоторые сбежали из дома до того, как у них были взяты анализы.