В России за последние сутки коронавирусом заразились около 7 тыс человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 6 852 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 627 646.

За последние сутки от коронавируса умерли 188 человек. Общее число умерших от коронавируса в России достигло 8 969. Вылечились 393 352 человека.

Отметим, что Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.