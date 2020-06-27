https://news.day.az/world/1248338.html В России за последние сутки коронавирусом заразились около 7 тыс человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились около 7 тыс человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 6 852 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 627 646.
За последние сутки от коронавируса умерли 188 человек. Общее число умерших от коронавируса в России достигло 8 969. Вылечились 393 352 человека.
Отметим, что Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.
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