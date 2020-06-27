Украине угрожает развитие эпидемии в «гиперболическом масштабе»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за "угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе" в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шмыгаль напомнил, что сейчас на Украине действует адаптивный карантин, поэтому новые жесткие ограничительные меры будут иметь локальный характер. Решение об их введении зависит от загруженности больниц и темпов роста числа инфицированных, сказал премьер.

В то же время главные санитарные врачи 13 областей Украины обратятся в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с инициативой усилить карантин, передает "Громадське". "В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях - увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19", - констатировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 42 065 человек, говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook Центра общественного здоровья. Прирост за последние сутки составил 948 случаев инфицирования, 24 человека скончались, 402 пациента выздоровели.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.