В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 125 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 125 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 10 364.

За последние сутки в Иране выявлено 2 456 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 220 180.

Вылечился 180 661 человек. В настоящее время состояние 2 928 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.