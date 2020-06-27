https://news.day.az/world/1248405.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 125 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 125 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 125 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 10 364.
За последние сутки в Иране выявлено 2 456 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 220 180.
Вылечился 180 661 человек. В настоящее время состояние 2 928 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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