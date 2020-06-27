В России площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров

В России резко выросла площадь действующих пожаров на лесных территориях. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 20 июня лесные пожары были зафиксированы на 251 тыс. га на труднодоступных территориях. К 27 июня лесные пожары уже действовали на 1,153 млн га в труднодоступных районах. Тушение пожаров там не ведется по решениям региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На данный момент действуют 226 пожаров в различных районах России. Так, 929,49 тыс. га горят в Якутии, 97,6 тыс. га - на Чукотке, 64,4 тыс. га - на Камчатке, 60,7 тыс. га - в Магаданской области, 1,5 тыс. га - в Хабаровском крае и 39 га - в Бурятии.