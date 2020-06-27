В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за пандемии

В США федеральный судья окружного суда по Центральному округу Калифорнии приказала освободить детей мигрантов, которые содержатся вместе с родителями в американских иммиграционных тюрьмах. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судья Долли Джи (Dolly Gee) выступила против продолжительных арестов семей мигрантов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Она сослалась на вспышку COVID-19 в двух из трех исправительных учреждений Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), где содержат детей мигрантов, и заявила, что времени для полумер больше нет. До 17 июля все дети должны быть либо освобождены вместе с родителями, либо отправлены поручителям своих семей.

Решение Джи касается 124 несовершеннолетних, которые провели более 20 дней в иммиграционных тюрьмах ICE. Некоторые из них находятся там с прошлого года. Судья предусмотрела несколько исключений, позволяющих оставить некоторых детей за решеткой. В частности, Иммиграционная и таможенная полиции США имеет право отказать в освобождении при отсутствии у ребенка подходящего поручителя и в том случае, если их родители отказались от прав в рамках так называемого Мирового соглашения Флорес, касающегося детей беженцев.

По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 2,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, погибли 127,6 тысячи человек. В иммиграционных тюрьмах ICE COVID-19 заболели более 2,5 тысячи человек. В частности, болезнь диагностировали у 11 детей и родителей в семейном исправительном центре в Техасе.

В 2018 году в США прошли протесты против разлучения детей мигрантов с их родителями. После того как выступления поддержала первая леди Мелания Трамп, американский президент подписал указ, запрещающий такую практику. Через год стало известно, что Дональд Трамп продолжает поддерживать разделение семей мигрантов.