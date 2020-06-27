Fox: протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

Протестующие в США устроили нападения на участки полиции в городах Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон). Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, группа демонстрантов в ночь на субботу разбила окно и попыталась проникнуть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полиция оттеснила нападавших.

Как сообщил телеканал, в Портленде минувшей ночью протестующие устроили несколько поджогов у одного полицейского участка и спровоцировали несколько стычек с сотрудниками органов правопорядка в других районах.

"Автономная зона" в Сиэтле

Власти Сиэтла согласились до утра воскресенья не демонтировать "автономную зону", провозглашенную в одном из центральных районов города. Решение принято после встречи мэра Дженни Деркан с представителями протестующих. Они, как сообщала в среду телекомпания Си-эн-эн, практически в полном составе покинули эту зону, ставшую эпицентром не только демонстраций, но и беспорядков в городе.

Мэр Сиэтла в понедельник объявила об упразднении "автономной зоны" и о возвращении полиции в участок на ее территории. Решение было принято после того, как блюстители порядка, получив сообщение о стрельбе, попытались проникнуть на территорию контролируемой протестующими зоны, однако столкнулись с сопротивлением. Один из пострадавших в перестрелке умер от полученных ранений, второй госпитализирован.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.