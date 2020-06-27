Очевидцы засняли на видео смерч в России

Житель Мурманска Андрей Бегунов приехал в отпуск в Вологодскую область и стал свидетелем смерча. Мужчина заснял редкое для этих широт явление на видео и опубликовал ролик в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Спасаться не собирались, поскольку шло вдали и в направлении от нас. Но на самом деле было жутко, сила у него большая", - рассказал автор этих кадров.

По предварительным данным, в результате разгула стихии никто не пострадал, однако воронка повалила несколько десятков деревьев.