https://news.day.az/world/1248459.html Очевидцы засняли на видео смерч в России - ВИДЕО
Очевидцы засняли на видео смерч в России - ВИДЕО
Житель Мурманска Андрей Бегунов приехал в отпуск в Вологодскую область и стал свидетелем смерча. Мужчина заснял редкое для этих широт явление на видео и опубликовал ролик в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Спасаться не собирались, поскольку шло вдали и в направлении от нас. Но на самом деле было жутко, сила у него большая", - рассказал автор этих кадров.
По предварительным данным, в результате разгула стихии никто не пострадал, однако воронка повалила несколько десятков деревьев.
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