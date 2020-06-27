Беспорядки в США: протестующие напали на полицейские участки

Протестующие в США устроили нападения на участки полиции в городах Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон).

Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По его данным, группа демонстрантов в ночь на субботу разбила окно и попыталась проникнуть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полиция оттеснила нападавших.

Как сообщил телеканал, в Портленде минувшей ночью протестующие устроили несколько поджогов у одного полицейского участка и спровоцировали несколько стычек с сотрудниками органов правопорядка в других районах.