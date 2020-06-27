https://news.day.az/world/1248471.html Беспорядки в США: протестующие напали на полицейские участки
Беспорядки в США: протестующие напали на полицейские участки
Протестующие в США устроили нападения на участки полиции в городах Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон).
Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
По его данным, группа демонстрантов в ночь на субботу разбила окно и попыталась проникнуть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полиция оттеснила нападавших.
Как сообщил телеканал, в Портленде минувшей ночью протестующие устроили несколько поджогов у одного полицейского участка и спровоцировали несколько стычек с сотрудниками органов правопорядка в других районах.
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