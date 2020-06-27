Во Франции арестованы шесть человек за похищение картины Бэнкси

Во Франции арестованы шесть человек по подозрению в похищении картины уличного художника Бэнкси с двери парижского концертного зала "Батаклан".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, воры отпилили дверь концертного зала при помощи болгарки, после чего погрузили ее в фургон и скрылись. В начале июня картину обнаружили в сельском доме в центральной Италии. Двое задержанных подозреваются в краже, остальные, предположительно, укрывали похищенное.

Рисунок, изображающая фигуру скорбящей молодой женщины, был нанесен на одну из запасных дверей концертного зала. Картина была посвящена теракту в "Батаклане", который произошел 13 ноября 2015 года во время концерта группы Eagles of Death Metal. В результате нападения боевиков погибли около 90 человек.

О краже стало известно в январе 2019 года. Источник, близкий к расследованию, сообщал, что в краже участвовали несколько человек в капюшонах. Представители "Батаклана" заявили, что глубоко возмущены кражей.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом.