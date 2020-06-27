https://news.day.az/world/1248473.html В Турции задержан террорист, устроивший теракт в Диярбакыре
В Турции задержан террорист, устроивший теракт в Диярбакыре
В Турции задержан террорист Рабочей партии Курдистана (РПК), совершивший теракт в провинции Диябакыр в 2016 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, в результате операции, начатой Генеральной прокуратурой провинции Диябакыр, задержан подозреваемый в причастности к совершению теракта Мехмет Элиачик.
Отметим, что в результате теракта с использованием заминированной машины в районе Сур погибли пять членов одной семьи, а также пострадали 12 человек.
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