В Турции задержан террорист, устроивший теракт в Диярбакыре

В Турции задержан террорист Рабочей партии Курдистана (РПК), совершивший теракт в провинции Диябакыр в 2016 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, в результате операции, начатой Генеральной прокуратурой провинции Диябакыр, задержан подозреваемый в причастности к совершению теракта Мехмет Элиачик.

Отметим, что в результате теракта с использованием заминированной машины в районе Сур погибли пять членов одной семьи, а также пострадали 12 человек.