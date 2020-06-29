В Украине вдвое выросла заболеваемость пневмонией

В Украине за месяц вдвое выросла заболеваемость пневмонией, основной причиной которой является коронавирус. Об этом сообщил на брифинге 29 июня министр здравоохранения Максим Степанов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Степанов напомнил, что пневмония, будучи основным осложнением коронавируса, "очень трудно проходит и очень часто приводит к летальному исходу". В середине апреля в Украине за неделю регистрировали свыше 5 тысяч случаев пневмонии. Затем показатели заболеваемости начали падать благодаря карантину.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день регистрируем более четырех тысяч", - сказал Степанов.

По последним данным, в Украине зафиксировано 43 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. С начала пандемии скончались 1147 пациентов, еще 19 027 выздоровели.