Не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии

По меньшей мере 18 человек стали жертвами ДТП с автобусом в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в понедельник. Автобус следовал из города Аба (штат Абия) в Оверри (штат Имо). Как рассказал очевидец, транспортное средство двигалось на высокой скорости. Оно потеряло управление из-за того, что у него отвалилось колесо, после чего автобус перевернулся несколько раз.

Полиция не назвала агентству точное число жертв, однако, по сведениям газеты Daily Sun, погибли 18 пассажиров. Правоохранительные органы ведут расследование, о вероятных причинах аварии информации не приводится.