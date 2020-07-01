Нелегальные иммигранты штурмуют Техас в поисках лучшей жизни

Рио-Гранде - река, которая служит естественной границей между Мексикой и США в районе американского штата Техас.

Нелегальные иммигранты из стран Центральной Америки постоянно штурмуют реку в стремлении к лучшей жизни.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фоторепортаже, что их ждет на территории США.

Группа мигрантов, пересекшая реку на плоту, взбирается на американский берег

Лади и ее племянник, четырехлетний Дедье проделали долгий путь - из Гондураса в Мексику, а затем по воде до американской земли

Тури Пас из Гондураса вместе с другими беженцами ждет отправки во временный лагерь для мигрантов на территории США, где все они смогут попросить убежища

Группа мигрантов, прибывшая из Мексики, бредет по пограничной зоне, чтобы сдаться американскому патрулю

Семье из Гватемалы, преодолевшей территорию Мексики и переплывшей Рио-Гранде, осталось совсем немного до исполнения их американской мечты

Беженец, прибывший на территорию Техаса с группой товарищей, прячется в кустах от американского патруля, чтобы не попасть под немедленную депортацию

Американские пограничники задерживают нарушителей

Беженца, подозреваемого в причастности к "Мара Сальватруча", одной из самых жестоких банд Центральной и Северной Америки, сразу заковывают в наручники

Пятилетняя Анна из Гондураса, задержанная с группой нелегальных мигрантов, в автомобиле американского пограничного патруля

Беженца, задержанного с группой лиц, подозреваемых в контрабанде марихуаны, проверяют на наличие запрещенных веществ

Большинство нелегальных мигрантов, задержанных американским патрулем, депортируют на родину