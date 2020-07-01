https://news.day.az/world/1249476.html В Турции затонула лодка - десятки пропавших
В Турции затонула лодка - десятки пропавших
Прошлой ночью в Турции, в озере Ван затонула лодка, перевозившая нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на затонувшем судне было 55-60 человек. Все они считаются пропавшими без вести. Пока найдены тела 6 человек.
В связи с инцидентом задержаны 11 человек.
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