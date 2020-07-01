https://news.day.az/world/1249479.html В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.
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