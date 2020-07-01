В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Сегодня, 1 июля, в России главный день голосования по поводу изменений Конституции РФ.

Досрочное голосование началось 25 июня. Сегодня же по всей России открылись избирательные участки для желающих высказаться за или против обновления Основного закона страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участковые избирательные комиссии принимают голоса избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени. Наблюдатели отмечают высокую явку в целом по России.

Участки открыты и в других странах для пребывающих за рубежом россиян, в том числе один участок работает в Азербайджане.

Явка на досрочном голосовании составила 45,7% - 49,6 млн граждан уже отдали свои голоса.

Результаты всероссийского голосования станут известны завтра, после подсчета голосов. Поправки будут приняты, если за них проголосует более 50% пришедших на участки. Порога явки нет.