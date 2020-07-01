В Токио рекордный прирост новых случаев коронавируса с момента снятия ЧС

Число новых случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило 67 - это самый высокий показатель с момента снятия ЧС в Токио более месяца назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду токийскими властями данные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник этот показатель был на отметке 54, шестой день подряд число новых выявленных случаев заражения держится на отметке выше 50. Общее число заразившихся в Токио приблизилось к 6,3 тыс. человек.

Число же случаев заражения во всей стране превысило отметку в 19,5 тыс., сюда входят и пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов составляет 986. Всего в Японии выздоровели порядка 17,2 тыс. человек, 43 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).