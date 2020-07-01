В Польше число случаев COVID-19 почти достигло 35 тыс.

Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 34 775.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1 477.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 923 человека, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 933 находятся на карантине, 21 791 выздоровел.