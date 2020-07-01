Полиция Гонконга задержала более 70 протестующих

Полиция Гонконга в среду задержала более 70 участников незаконных протестных акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на 16:00 полицией были задержаны свыше 70 человек, двое из которых подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами один полицейский получил колото-резаную рану плеча.

Сотни демонстрантов собрались в среду в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй, протестуя против принятия парламентом Китая данного закона. Они разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта. В настоящее время стражи порядка продолжают операцию по разгону демонстрантов. С этой целью применялись слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. За подобную деятельность предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Кроме того, закон предусматривает создание в Гонконге органов безопасности КНР.

В среду Гонконг отмечает 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет. Полиция запретила сторонникам оппозиционных сил проведение в этот день ежегодного уличного марша в поддержку демократии от парка "Виктория" к деловому центру, мотивируя это угрозой распространения коронавируса. По всему городу усилены меры безопасности, стражи порядка мобилизовали до 4 тыс. сотрудников.