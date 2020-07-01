В Эфиопии 50 человек погибли в столкновениях после убийства певца

По меньшей мере 50 человек погибли в эфиопском штате Оромия в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не были готовы к такому развитию событий", - заявил официальный представитель правительства штата Гетачев Балча. Он добавил, что среди погибших есть как демонстранты, так и сотрудники службы безопасности.

Ранее Reuters со ссылкой на главврача центральной больницы города Адама (штат Оромия) Меконнена Фейсса сообщал о восьми погибших и 80 пострадавших в ходе беспорядков. Позднее в столице Эфиопии Аддис-Абебе произошли три взрыва, данные о количестве жертв и другие подробности произошедшего пока не последовали.

С утра 30 июня толпы молодых людей начали собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве 36-летнего Хаакаалуу Хундессаа. Демонстранты жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. В нескольких местах произошли беспорядки и столкновения с полицией. В городе Харэр толпой был разрушен памятник последнему императору Хайле Селассие. В Аддис-Абебе и некоторых городах штата Оромия отключили интернет, многие эфиопские информационные порталы остаются недоступны для пользователей.

Хаакаалуу Хундессаа, принадлежащий к народу оромо - самому многочисленному в Эфиопии, - приобрел широкую известность после того, как оказался в тюрьме за свою политическую деятельность. Позже он принял участие в антиправительственных протестах, которые привели к власти нынешнего премьер-министра страны Абий Ахмеда. Одновременно росла его популярность как певца. Хаакаалуу Хундессаа был застрелен вечером в понедельник в одном из столичных кварталов. Полиция задержала нескольких подозреваемых в убийстве.

Похороны певца состоятся 2 июля в его родном городе Амбо.