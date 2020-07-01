Инвесторов Tesla призывают сместить Маска из правления фирмы

Инвесторов американского производителя электромобилей Tesla призывают проголосовать за исключение основателя и исполнительного директора компании Илона Маска из совета директоров в связи с его бонусной сделкой, которая может принести ему рекордные 55,8 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Консультанты из компании Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) во вторник порекомендовали инвесторам проголосовать против соглашения о выплате вознаграждения руководителю Tesla, поскольку оно "несправедливо обогащает исполнительного директора".

"Совет директоров, в том числе генеральный директор Илон Маск, присудили себе чрезмерные компенсационные пакеты в течение трехлетнего периода, которые, предположительно, позволили директорам обогатиться за счет компании", - заявили в PIRC, отметив, что сделка может привести к судебному иску.

Консультанты акционеров призвали инвесторов голосовать против переизбрания Маска в совет директоров из-за соглашения о выплате вознаграждения и предупредили, что он представляет "серьезный риск нанесения ущерба репутации компании и ее акционеров".

В PIRC отметили, что частые спорные сообщения Маска в Twitter стоили Tesla миллионы долларов, а также представляли "ненужный репутационный риск для компании".