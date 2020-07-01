В Канаде выпущена специальная монета в честь медиков, сражающихся с пандемией

Канадский монетный двор отчеканил специальную монету в честь медиков, волонтеров, сотрудников продуктовых магазинов и других работников, которые с угрозой для жизни противостоят пандемии нового коронавируса и обеспечивают население Канады всем необходимым в это трудное время. Информация об этом размещена на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На одной стороне никелированной монеты изображено сердце, пересекающееся с кленовым листом, - символом Канады. На другой - группа обнявшихся людей, которые стоят в центре большого сердца. Под ними написано слово "Спасибо" на английском и французском языках, которые являются официальными языками страны. Кроме того, к монете прилагается магнит, так что ее можно носить, например, на лацкане пиджака.

Стоимость этой монеты составляет 9 канадских долларов и 95 центов (около $7,5). Купить ее можно только через онлайн-заказ. Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в канадский благотворительный фонд борьбы с новым коронавирусом. "Этим проектом Монетный двор Канады хочет поблагодарить людей, которые помогают канадцам по всей стране во время пандемии", - говорится в заявлении главы Монетного двора Мари Лемэ.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились более 104 тыс. человек, почти 8,6 тыс. из них умерли, 67,5 тыс. уже выздоровели.

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала, и страна готова к возможной второй волне пандемии. По его словам, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах государства вообще больше не фиксируются такие случаи.