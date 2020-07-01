В Казахстане введут карантин

Кабинет министров Казахстана представил план введения карантина из-за коронавируса с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщил в среду президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания межведомственной комиссии министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал он на своей странице в Twitter.