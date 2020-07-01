Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

Правительство Швеции сформировало комиссию по расследованию противоречивого подхода страны к пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути. Всеобщих запретов не было, а социальное дистанцирование и самоизоляция носили рекомендательный характер. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, эта стратегия привела к гораздо более высокому уровню смертности, чем в соседних странах.

Комиссия, которую возглавил Матс Мелин (Mats Melin), бывший председатель Высшего административного суда Швеции, оценит шаги, предпринятые правительством и местными властями для сдерживания распространения коронавируса, сравнив их с мерами других стран. Комиссия должна представить свой окончательный отчет в феврале 2022 года, перед этим будут представлены два предварительных отчета.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) защищает стратегию страны, утверждая, что сохранение большей части общества открытым и обучение людей соблюдению дистанционных принципов является единственным реалистичным способом справиться с пандемией в долгосрочной перспективе. Основное беспокойство эпидемиолога заключается в том, что строгие меры могут временно сдержать вирус, но не помешают его возвращению.

Относительно высокий уровень заражения в Швеции означает, что ее гражданам запрещено выезжать в большинство стран. Меры шведского правительства по борьбе с пандемией подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, которая подтолкнула комиссию к тому, чтобы она отчиталась перед предстоящими всеобщими выборами, которые должны пройти в стране в сентябре 2022 года.