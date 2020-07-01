В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков

Врачей, приезжающих из Швеции в Норвегию, с 1 июля будут тестировать на наличие коронавируса. Об этом сообщило в среду норвежское правительство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После прибытия в Норвегию нужно будет пройти два теста с промежутком в 48 часов между ними. В ожидании результатов первого теста человек должен будет находиться на карантине. Если результат теста отрицательный, человек может работать в Норвегии без соблюдения карантина, но в свободное время должен будет соблюдать карантин. Если второй тест тоже будет отрицательным, человек освобождается от соблюдения карантина также и в свободное время", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что пациент в норвежской коммуне Стрюн сдал положительный тест на коронавирус после того, как контактировал с врачом из Швеции, где ситуация с коронавирусом в данный момент самая сложная из всех стран Северной Европы.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось в среду до 8 887. В течение последней недели прирост числа инфицированных в стране каждые сутки составлял менее 30. По мнению властей, спад эпидемии продолжается. В Норвегии от последствий коронавируса умерли 250 человек, в больницы помещены 18.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.