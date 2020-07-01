В Гонконге задержали более 300 участников антиправительственных акций

Полиция Гонконга в среду задержала свыше 300 участников незаконных антиправительственных акций. Такие данные приводятся в последней сводке, распространенной пресс-службой правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на 20:00 (16:00 по бакинскому времени) полицией были задержаны более 300 человек. Среди них - пятеро мужчин и четыре женщины, подозреваемые в нарушении нового закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в публикации.

Тысячи демонстрантов собрались в среду в районах Козуэй-бэй и Ванчай, протестуя против принятия парламентом Китая этого закона, нарушающего, по их мнению, автономный статус Гонконга. Они разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта, разбирали брусчатку, устраивали акты вандализма.

Полицейские применили для разгона слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В ходе столкновений был ранен один полицейский.

Акции протеста проходят в день 23-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, на следующие сутки после принятия парламентом КНР закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе страны. Как заявляют в Пекине, этот правовой акт нацелен на предотвращение актов сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Он предусматривает в качестве максимального наказания за эти правонарушения пожизненного заключения, а также создание в Гонконге органов безопасности КНР.