В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 176 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Департамент здравоохранения страны.

Общее число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 43906. За последние сутки выявлено 829 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных коронавирусом в Великобритании достигло 313483.