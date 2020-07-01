https://news.day.az/world/1249683.html В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 176 человек
В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 176 человек
В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 176 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Департамент здравоохранения страны.
Общее число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 43906. За последние сутки выявлено 829 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных коронавирусом в Великобритании достигло 313483.
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