https://news.day.az/world/1249686.html В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом
В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тыс. человек умерли. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ВОЗ поступили сведения о более чем 10,3 млн случаях заболевания, умерли свыше 506 тыс. человек", - сказал он.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
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