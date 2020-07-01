Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

Соединенные Штаты должны чаще взаимодействовать с Россией, а решение о целесообразности приглашения ее на предстоящий саммит Группы семи (G7) примет американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо разговаривать с россиянами. Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Это его решение. Я, безусловно, оставляю это ему", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. Он комментировал вопрос о целесообразности приглашения России на планируемую встречу в верхах "семерки", в которой в текущем году председательствуют США.

"Но я действительно считаю абсолютно важным, чтобы мы чаще взаимодействовали с россиянами", - подчеркнул Помпео.

В связи с этим он напомнил о российско-американских консультациях по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, прошедших в июне в Вене. В австрийской столице состоялся "по-настоящему жизненно важный диалог о распространении в мире систем ядерных вооружений", отметил Помпео. "Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".

Одновременно Помпео утверждает, что Россия "создавала проблемы" и когда находилась в составе Группы восьми, и когда это объединение прекратило свое существование. "Они (россияне - прим. ТАСС) все еще продолжают представлять для нас риск", - полагает он.