В Турции за сутки от коронавируса умерли 19 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 150.

Об этом, как передает в среду Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 201 098, за прошедшие 24 часа 1 192 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 175 422.