В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек

Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 60 632 человек, за последние сутки скончались 1038 пациентов.

Об этом сообщил минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В стране подтверждены 1 448 753 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксированы 46 712 новых случаев.

Выздоровели 826 866 пациентов.