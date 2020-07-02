https://news.day.az/world/1249720.html В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек
Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 60 632 человек, за последние сутки скончались 1038 пациентов.
Об этом сообщил минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В стране подтверждены 1 448 753 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксированы 46 712 новых случаев.
Выздоровели 826 866 пациентов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре