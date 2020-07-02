https://news.day.az/world/1249745.html В Мексике при нападении на реабилитационный центр погибли более 20 человек - ВИДЕО
В Мексике при нападении на реабилитационный центр погибли более 20 человек - ВИДЕО
24 человека погибли в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Преступники приехали на трех грузовиках и открыли огонь. Нападавшим удалось скрыться.
На место происшествия стянуты силы полиции муниципалитета и штата, армия и национальная гвардия. Но задержать преступников по горячим следам не удалось.
Информации о возможных причинах преступления пока нет.
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