В Мексике при нападении на реабилитационный центр погибли более 20 человек

24 человека погибли в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Преступники приехали на трех грузовиках и открыли огонь. Нападавшим удалось скрыться.

На место происшествия стянуты силы полиции муниципалитета и штата, армия и национальная гвардия. Но задержать преступников по горячим следам не удалось.

Информации о возможных причинах преступления пока нет.