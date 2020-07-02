В Мьянме произошел оползень на шахте

По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, множество людей остаются заблокированными в шахте.