https://news.day.az/world/1249751.html В Мьянме произошел оползень на шахте - десятки погибших
В Мьянме произошел оползень на шахте - десятки погибших
По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, множество людей остаются заблокированными в шахте.
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