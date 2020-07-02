В Монголии произошла вспышка заболевания чумой

Два случая заболевания чумой зарегистрированы за сутки в западной части Монголии, передаёт Day.Az со ссылкой на Аргументы и факты.

Отмечается, что вспышка произошла в аймаке Ховд. У одного заболевшего наблюдается лёгочная форма заболевания.

На территории аймака введён карантин. Приостановлены въезд в регион и выезд из него. Местная эпидемиологическая служба начала проверку с целью выявления новых случаев заболевания и пресечения риска распространения чумы.