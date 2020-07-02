В Швеции комиссия будет расследовать стратегию страны по борьбе с COVID-19

Правительство Швеции учредило комиссию, задачей которой станет оценка работы кабинета, профильных министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов в борьбе со вспышкой нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Стефан Лёвен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство сегодня приняло решение учредить комитет, комиссию, которая даст общую оценку шведской стратегии по ограничению распространения инфекции, - отметил он. - В целом комиссия будет оценивать действия правительства, ведомств, регионов и муниципалитетов по ограничению распространения вируса и его последствий. Необходимо также выяснить, как распространялась инфекция". "Мы хотим знать правду", - добавил он.

Главой комиссии назначен юрист Матс Мелин, являвшийся председателем Верховного административного суда в 2011-2018 годах. Свои окончательные выводы она представит до 28 февраля 2022 года (выборы в Швеции состоятся в сентябре 2022 года - прим. корр. ТАСС), промежуточные результаты - до 30 ноября этого года и до 31 октября 2021 года. Комиссия рассмотрит, каким образом распространялась инфекция в системе здравоохранении и ухода за пожилыми, оценит сотрудничество с ЕС, с международными организациями и с соседними странами.

"Пандемия серьезно затронула пожилых людей. Большинство умерших - это пенсионеры в домах престарелых или те, у кого был уход на дому. Выяснить, в какой степени этого можно было избежать, является одной из основных задач комиссии", - отметила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен. Она добавила, что комиссия проведет сравнение шведской стратегии в международной перспективе.

Все шесть оппозиционных парламентских партий требуют, чтобы комиссия была политически совершенно независима. Среди ее членов будут политологи, экономисты и эксперты по этике и кризисному управлению, объявил премьер-министр.

Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на "добровольной и личной ответственности". Правительство страны после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов и вузы на дистанционное обучение, но детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Согласно данным опроса социологического центра Сифо, проведенного по заказу Шведского агентства защиты гражданского населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), жители страны, послушав рекомендации властей, изменили свое поведение: более 80% избегают рукопожатий при приветствии, около 70% сократили участие в общественных мероприятиях.

Некоторые эксперты призывали власти к более жестким мерам, чтобы остановить распространение коронавируса. Они сравнивают показатели смертности стран Северной Европы: в Швеции в расчете на миллион жителей умерло во много раз больше жителей по сравнению с соседними странами. Но власти полагают, что принимаемые ими меры не столь резко отличаются от ограничений, введенных в других странах: несмотря на то, что полностью страна не закрылась, многие остаются дома, а часть предприятий не работает.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 68 451. Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 5 333 человек.