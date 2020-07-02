Число погибших из-за схода оползня в Мьянме возросло до 96

Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 96. Такие данные привело в распространенном заявлении мьянманское министерство информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее местные власти информировали о примерно 50 погибших.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени. Как сообщил представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.

Оползень был вызван затяжными сезонными дождями.