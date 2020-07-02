За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 6 760 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 661 165.

За последние сутки от коронавируса умерли 147 человек. Число умерших от коронавируса достигло 9 683.

Вылечились 428 978 человек.

Отметим, Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.