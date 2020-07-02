В ЮАР на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения при взрыве утром в четверг на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во втором по величине городе Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кейптауне. Об этом сообщила местная газета The Herald, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что в 04:00 на НПЗ в Милнертоне произошел инцидент, - заявили во владеющей заводом компании Astron Energy. - Возникший пожар был ликвидирован". В компании подчеркнули, что детали произошедшего будут предоставлены позднее.